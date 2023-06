Schienentrabitreffen in Rochlitz: Gelb, gemächlich und gefragt

Kleine Fahrzeuge, große Wege: Max Möller war aus der Nähe von Kassel angereist, um beim am Wochenende beim Schienentrabitreffen in Rochlitz dabei zu sein. Der gelbe Schienentrabi vom Gleisbau Rose, der zum Technischen Museum Kassel gehört, war bereits am Freitag angeliefert worden. Seit 2014 gehört das Gefährt dem Museumsverein und fährt dort nur...