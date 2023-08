Schlägerei in Hartha: Mann schlägt mit Toaster um sich

In Hartha kam es am Freitag zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann schwer verletzt wurde. Noch am Samstag wurde er einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Nach der heftigen Auseinandersetzung vom Freitagnachmittag in Wendishain ist der 39-jährige Schläger inzwischen in einem Haftkrankenhaus untergebracht worden. Der Mann hatte laut Polizei unter anderem mit einem Toaster um sich geschlagen und drei Menschen zum Teil schwer verletzt. So musste ein 72-Jähriger sogar mit schweren Verletzungen mit... Nach der heftigen Auseinandersetzung vom Freitagnachmittag in Wendishain ist der 39-jährige Schläger inzwischen in einem Haftkrankenhaus untergebracht worden. Der Mann hatte laut Polizei unter anderem mit einem Toaster um sich geschlagen und drei Menschen zum Teil schwer verletzt. So musste ein 72-Jähriger sogar mit schweren Verletzungen mit...