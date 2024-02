Auto wendet bei Hartha - Unfall

Eine Autofahrerin wurde leicht, ein Fahrer schwer verletzt.

Hartha.

Eine 26-jährige Frau hat bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 28. Februar, in Hartha schwere Verletzungen erlitten. Ein 52-Jähriger trug leichte Verletzungen davon. Das hat die Polizei berichtet. Der Unfall ist kurz nach 7 Uhr passiert. Am Kreisverkehr Hartha-Kreuz war kurz zuvor ein anderer Unfall passiert, worauf sich Stau bildete. Ein unbekannter Pkw wendete, weshalb der aus Richtung Hartha kommende 52-jährige Fahrer im Citroën bremste. Die folgende 26-Jährige im Volkswagen fuhr auf den Citroën, wobei beide verletzt wurden. Der Schaden an den Autos: insgesamt etwa 22.000 Euro. Der unbekannte Pkw, der gewendet hatte, verschwand. Es soll sich um einen VW mit Döbelner Kennzeichen handeln, schilderten die Beamten noch. (lk)