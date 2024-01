Schließung in Penig: Fleischerei Gretenkord und Bäckerei Stölzel ziehen sich zurück

Die Fleischerei Gretenkord hat ihre Filiale am Markt in Penig geschlossen. Und auch bei der Bäckerei Stölzel gingen in der Filiale am Markt die Lichter aus. Doch was sind die Gründe dafür?

