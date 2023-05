Schloss Wechselburg: Am Dach wird gearbeitet - aber ein Retter fehlt

Seit kurzem steht ein neues Gerüst am Schloss Wechselburg, aufgestellt für weitere Bauarbeiten am prägendsten Gebäudekomplex der Gemeinde. Fortgesetzt wird damit, was Matthias Damm im vergangenen Jahr als damaliger Landrat von Mittelsachsen, konstatierte: "Wir sehen uns in der Pflicht, die Bausubstanz vor schlimmeren Schäden zu bewahren, sodass...