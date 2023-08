Schmuck und Geld aus einem Wohnhaus in Leutenhain gestohlen

Einbrecher haben sich am Mittwoch in Leutenhain ein Einfamilienhaus zum Ziel genommen und Beute gemacht. Das hat die Polizei berichtet. Der Einbruch geschah zwischen 7.30 und 13.20 Uhr. Die Täter sind über ein Erdgeschossfenster in das Haus an der Dorfstraße im Königsfelder Ortsteil eingedrungen. Dann durchsuchten sie die Räume und...