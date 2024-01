Schnitzel für 30 Euro? Wirte in Rochlitz und Penig einig: „Das machen wir nicht“

Zwei Brüder betreiben die drei Restaurants „Akropolis“, „Paros“ und „La Bontà“. Auch für sie gilt wieder der alte Mehrwertsteuersatz. Geben sie das an die Gäste weiter?

19 Prozent statt bislang 7 – seit Jahresbeginn ist für Speisen in der Gastronomie wieder der alte Mehrwertsteuersatz fällig. Ziehen Gasthäuser nun reihenweise die Preise an? Im griechischen Restaurant „Akropolis“ in Rochlitz zumindest ist das nicht der Fall. „Wir bleiben unserer Kundschaft treu. Keine Preiserhöhung“, tun die...