„Schon seltsam“: Wiese in Penig brennt erneut

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage hat es in Penig an selber Stelle gebrannt. In Flammen stand am Sonntagabend erneut ein Wiesenstück am Schützenhausweg. Die Feuerwehr wurde gegen 18.45 Uhr alarmiert und rückte mit einem Fahrzeug und neun Feuerwehrleuten aus, sagte Gemeindewehrleiter Thomas Cramer. Gelöscht wurde mit Wasser.