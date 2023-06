Schützenkönige in Göritzhain: Per Fahrzeugkorso zur Krönung

Böllerschüsse sind am Wochenende einige Male in Göritzhain zu hören gewesen. Hier feierte der Schützenverein Göritzhain das 32. Schützenfest. Geböllert wurde zum Beispiel als „Weckruf“ vor Beginn des Festes, zu Beginn des Königsschießens und zu Ehren des neuen Schützenkönigs. Den Treffer in die Krone erzielte Hermann Müller. Das Gründungsmitglied...