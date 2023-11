Wo kann man sich in Lunzenau für andere einsetzen? Diese Menschen machen es vor

Sie stecken viel Zeit, Schweiß, Liebe und Köpfchen in ihre freiwillige Tätigkeit, ob in der Feuerwehr, im Umweltschutz oder im Kindersport. Dafür hat die Stadt jetzt danke gesagt.

Ob in der Feuerwehr, im Sport oder in der Kirchgemeinde – „viel funktioniert nicht ohne ehrenamtliches Engagement“, ist Lunzenaus Bürgermeister Ronny Hofmann überzeugt. Deshalb hält die Stadt an einer Tradition fest. Seit 2003 zeichnet sie einmal im Jahr Menschen aus, die sich in verschiedenen Bereichen ins Zeug legen. Nur einmal fiel...