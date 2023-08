Schwer verletzt - 22-Jährige hat sich in Schwarzbach mit ihrem Auto überschlagen

Schwere Verletzungen erlitten hat eine 22-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montag in Schwarzbach, einem Ortsteil von Königsfeld. Das hat die Polizei berichtet. Der Unfall geschah gegen 12.45 Uhr. Die 22-Jährige war zu dieser Zeit mit ihrem Subaru auf der Staatsstraße 44 aus Richtung Leupahn in Richtung Schwarzbach unterwegs. In...