Schwerer Arbeitsunfall in Königsfeld: Ursache steht offenbar fest

Ein 55-Jähriger hatte sich in der vergangenen Woche bei Breitbandarbeiten am Bein verletzt und musste per Hubschrauber ins Krankenhaus.

Die Ursache eines Arbeitsunfalls, der sich in der vergangenen Woche in Königsfeld ereignet hat, steht offenbar fest. Bei Erdbohrarbeiten im Bereich der Hauptstraße/Schulstraße war es am 12. Oktober zum Unfall gekommen. Ein 55-Jähriger wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Ermittlungen zur Ursache liefen.... Die Ursache eines Arbeitsunfalls, der sich in der vergangenen Woche in Königsfeld ereignet hat, steht offenbar fest. Bei Erdbohrarbeiten im Bereich der Hauptstraße/Schulstraße war es am 12. Oktober zum Unfall gekommen. Ein 55-Jähriger wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Ermittlungen zur Ursache liefen....