Sirene hört nicht mehr auf zu heulen: Rochlitzer fragen sich, was los ist

Der Lärm wollte am Donnerstagmittag viele Minuten lang nicht enden. Die Feuerwehr kann die Ursache nennen.

Nicht enden wollte das Heulen einer Sirene am Donnerstagmittag bei Rochlitz, und Menschen aus der Region fragten sich, was der Grund dafür ist. Ein Feuer oder Unfall waren nicht die Ursache, vielmehr ein technischer Defekt. So tönte die Sirene auf einem Mast am ehemaligen Feuerwehrdepot in Leutenhain, konnte Königsfelds Wehrleiter André Ludwig...