So schaurig-schön: Gespenster beherrschen das Schloss Rochlitz

Gelegenheiten zum Gruseln hat es am Samstagabend viele gegeben in der Kulisse des mittelalterlichen Gemäuers. Am Rande der mit 650 Gästen ausverkauften Veranstaltung wurde die Geschichte eines hier aufgewachsenen Artisten bekannt und „Freie Presse“ löst ein bis zum Schluss gehütetes Rätsel auf.

Es war eher dieses wohlige Grausen, dass selbst einige erwachsende Besucherin befiel, beim Anblick der in schummriges Licht gehüllten Holzsärge in der Gruft im Keller unter dem Südflügel des Rochlitzer Schlosses. Doch oh Schreck, es klopft von innen am Sargdeckel, der sich auch noch leicht hebt. In dem Moment haben dann nicht nur die jüngsten...