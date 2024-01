So viele Kinder in der Basilika in Wechselburg: Sternsinger treffen sich

Zahlreiche Kinder haben zuvor in der Region den Segen in Häuser gebracht und Spenden gesammelt.

Zum Abschluss der diesjährigen Sternsinger-Aktion wurden am Sonntag viele Sternsinger der Region zur Heiligen Messe in der Wechselburger Basilika empfangen. Nach dem Gottesdienst wurde das Benediktinerkloster gesegnet. In der Region Rochlitz, Penig und Wechselburg besuchten etwa 40 Sternsinger in elf Gruppen 180 Adressen. Viele weitere Kinder...