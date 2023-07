Stadt Geringswalde will Volleyballplatz kaufen

Die Stadt Geringswalde hat Interesse an einem Stück Land. Das etwa einen halben Hektar große Areal befindet sich an der Straße Neuwallwitz mit Anbindung an die Geringswalder Straße und steht zum Verkauf. Das Besondere daran ist die Beach-Volleyball-Anlage, die rege genutzt wird. So veranstaltet der Heimat- und Schützenverein Hoyersdorf seit...