Stadtrat bringt Stein ins Rollen: Rochlitz soll Porphyr im Titel tragen

Der Naturstein aus Rochlitz trägt den Titel „Heritage Stone“. Nun will die Stadt auch an jedem Ortseingang mit dem Alleinstellungsmerkmal für sich werben und diesen Namenszusatz für das touristische Marketing nutzen. Nur ein Minister muss noch seinen Segen geben.

Der Rochlitzer Porphyr ist ein Alleinstellungsmerkmal in der touristischen Vermarktung der Stadt und hat jüngst mehrfach überregional für Aufmerksamkeit gesorgt. So ist Porphyrtuff als erstes Gestein aus Deutschland in eine Liste der weltweit wichtigsten Natursteinarten („Heritage Stone“) aufgenommen worden. Für Furore sorgte die...