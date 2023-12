Stadtrat von Rochlitz legt sich fest: Dafür soll 2024 Geld ausgegeben werden

Das Gremium hat zur letzten Sitzung des Jahres eine wichtige Entscheidung getroffen.

Die Stadt geht Investitionen in Millionenhöhe an. Der Stadtrat hat den Haushaltsplan für 2024 beschlossen – einstimmig. „Wir hoffen, dass wir auch so gut durchkommen wie in den letzten Jahren, die durch Unwegsamkeiten geprägt waren“, sagte Oberbürgermeister Frank Dehne (parteilos). Die Stadt mit gut 5700 Einwohnern will unter anderem die...