Sternwarte Hartha geht an Vermessung von Himmel und Erde

Die aktuelle Veranstaltungsreihe nähert sich vor der Sommerpause der Zielgeraden. Dabei verspricht ein neuer Vortrag eine Vielzahl interessanter Fakten.

Wer sich ein Bild machen möchte von der Entwicklung der Raketentechnik, ist am 8. März in der Sternwarte Hartha genau richtig. „In einem neuen Vortrag zeigen wir kühne Gedanken und Ideen auf, die unser Weltbild formten“, kündigte Hans-Dieter Köhler vom Verein Sternwarte an. Aus der Bestimmung von Entfernungen auf der Erde und dem All...