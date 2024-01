Sternwarte Hartha nimmt Gäste per Vortrag mit zur ISS

Die Hobbyastronomen sprechen in ihrer Veranstaltungsreihe sowohl Kinder als auch interessierte Erwachsene an. Thema ist im Januar auch ein Jubiläum.

Astronomie ist längst nicht nur etwas für Erwachsene. Darauf hat sich die Sternwarte Hartha längst eingestellt. So erfahren junge Besucher am 19. Januar, wie Sonnen- und Mondfinsternis entstehen. Am 26. Januar geht es mit Captain Schnuppe auf eine rasante Weltraumreise zu Planeten des Sonnensystems. Erwachsene hingegen erfahren am 12. Januar...