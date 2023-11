Sternwarte Hartha: Attraktion für junge Sternengucker

Die Hobbyastronomen sprechen in ihren Veranstaltungen sowohl Kinder als auch interessierte Erwachsene an. Im Dezember gibt es noch mal zwei Termine.

Welche Sterne, Planeten, Sternhaufen sind am Himmel zu sehen? Dieser Frage will der Verein Sternwarte in Hartha mit jungen Gästen im Alter von 7 bis 14 Jahre am 8. Dezember nachgehen. Zudem werden Mondphasen erläutert, wenn der Mond die Erde in einem Monat umrundet, und Aufnahmen der Internationalen Raumstation, kurz ISS, zeigen die Erde von...