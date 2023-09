Stromausfall legt Rochlitzer Innenstadt lahm

Ab kurz vor dem Mittag war der Strom in Rochlitz flächendeckend weg. Nach der Ursache wurde noch am Nachmittag gesucht. Mehr als 2400 Kunden, auch in der Umgebung, waren betroffen.

