Stromausfall nach Sturm in der Region Rochlitz: Netzbetreiber arbeitet an Provisorium

Ein Baum ist am Donnerstag in eine Freileitung gestürzt. Von da an fiel der Strom aus.

Von einem Stromausfall seit Donnerstag sind Stand Freitagvormittag etwa 15 Kunden im Königsfelder Ortsteil Leutenhain betroffen. Das hat David Köster, Sprecher des Netzbetreibers Mitnetz, bestätigt. „Es handelt sich um eine Störung im Niederspannungsnetz.“ Ein Baum ist in eine Freileitung gestürzt und hat Leiterseile heruntergerissen.... Von einem Stromausfall seit Donnerstag sind Stand Freitagvormittag etwa 15 Kunden im Königsfelder Ortsteil Leutenhain betroffen. Das hat David Köster, Sprecher des Netzbetreibers Mitnetz, bestätigt. „Es handelt sich um eine Störung im Niederspannungsnetz.“ Ein Baum ist in eine Freileitung gestürzt und hat Leiterseile heruntergerissen....