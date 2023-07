Stühlerücken beim Gemeinderat Zettlitz

So viel personelle Bewegung gab es im Gemeinderat von Zettlitz lange nicht. Nachdem in der aktuellen Legislaturperiode Gerd Fuhrmann, der seiner schweren Krankheit erlegen war, im Frühjahr durch Nachrücker Ossi Köhn (Die Linke) ersetzt werden musste, will nun Joachim Günther (Wählervereinigung Feuerwehren) nach 50 Jahren kommunalpolitischer...