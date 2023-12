Sturm fordert Feuerwehren außer in Rochlitz auch in Seelitz

Feuerwehrleute eilten in Richtung Wiederau und in der Noßwitzer Senke zu blockierten Straßen. In Seelitz waren die Einsatzkräfte an acht Stellen aktiv.

Die Rochlitzer Feuerwehrleute haben am Donnerstag, 21. Dezember, einen Baum beseitigt, der über die Fahrbahn der Bundesstraße 107 gefallen war. Das hat Heiko Dost, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rochlitz, mitgeteilt. Die Feuerwehrleute waren kurz vor 10.30 Uhr alarmiert worden. Die Helfer eilten zum Ortsausgang in Richtung...