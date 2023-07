SV 94 Geringswalde registriert chronisch klamme Kassen

Es geht vorwärts in der Wolfgang-Blochwitz-Sportstätte in Geringswalde. Auf die Komplettsanierung des Spielfeldes vor zwei Jahren folgte die Installation einer sanitären Anlage für Menschen mit Handicap sowie spezielle Tribünenplätze. In Kürze soll der Weg vom Eingangsbereich zu den Zuschauerplätzen genauso gepflastert werden wie der...