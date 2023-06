SV 94 Geringswalde: Umbau für Barrierefreiheit geht weiter

Andreas Mehnert sieht Licht am Horizont. Denn es geht sichtbar vorwärts für den Sportclub SV 94 an der Wolfgang-Blochwitz-Sportstätte an der Geringswalder Waldstraße. Denn kürzlich wurden dem Verein 16.000 Euro an Fördermitteln bewilligt. Die Finanzspritze kommt vom Investitionsprogramm Barrierefreies Bauen "Lieblingsplätze für alle" des Landes....