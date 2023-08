Teichfest Geringswalde: Tanz, Musik und Flugspaß am Großteich

Diesmal hat es endlich geklappt beim Teichfest in Geringswalde: Keine Regenfront grätschte in den Umzug rund um den Großteich. Und im Festzelt tobten die Massen.

Das Teichfest in Geringswalde gilt als Magnet für Einheimische wie Gäste aus der Region. So herrschte vom 25. bis 27. August reger Betrieb auf der Festwiese am Großteich, der mit einem Lampionumzug eröffnet wurde, der im vergangenen Jahr buchstäblich ins Wasser gefallen war. Samstags zeigte Günther Modellsport am Bootshaus die schönsten...