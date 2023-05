Transporter auf A 72 brennt: Feuerwehr vor Ort

Beim 49. Einsatz von Kräften der Peniger Feuerwehr in diesem Jahr hat die Ortswehr Tauscha die Feuerwehr Mühlau unterstützt. Auf der A 72 in Richtung Leipzig war zwischen den Anschlussstellen Niederfrohna und Penig der Motorraum eines Transporters in Brand geraten, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Mühlau. "Wir sicherten zunächst die...