„Treibsand-Freiland“-Open-Air: Festivalflair in der Sandgrube Hartha trotz tropischer Temperaturen

Sonne, Staub, Sound und viel Subkultur: Am Wochenende kam in Hartha viel zusammen. Das „Treibsand-Freiland“-Festival lockte wieder hunderte Feierwillige in die Sandgrube.

Es geht durch eine Wand aus Staub: Die Autos, die auf dem Feld der Agrargenossenschaft Cossen eintreffen, um zu parken, wirbeln ihn immer wieder auf. Bei Temperaturen, die am Samstag die 35 Grad Celsius anpeilen, heißt es: Möglichst schnell raus aus der Sonne, zügig runter zur Sandgrube, die dem „Treibsand-Freiland“-Open-Air seinen Namen... Es geht durch eine Wand aus Staub: Die Autos, die auf dem Feld der Agrargenossenschaft Cossen eintreffen, um zu parken, wirbeln ihn immer wieder auf. Bei Temperaturen, die am Samstag die 35 Grad Celsius anpeilen, heißt es: Möglichst schnell raus aus der Sonne, zügig runter zur Sandgrube, die dem „Treibsand-Freiland“-Open-Air seinen Namen...