Unbekannte sprühen 25 Meter langes Graffiti in Döbeln

An Gebäude in der Stadt sind eine Buchstabenkombination und andere Schmierereien gesprüht worden.

Döbeln.

Hässliche Schmierereien haben Unbekannte in Döbeln und den Ortsteilen Choren und Geleitshäuser hinterlassen. Ihre Taten sind der Polizei am Dienstag gemeldet worden, aber wohl schon zwischen 29. Dezember gegen 20.30 Uhr und 30. Dezember gegen 12 Uhr angebracht worden. Laut Polizei wurde an eine Gebäudefassade in der Straße Schäfereiberg ein großflächiges Graffiti gesprüht. Auf einer Länge von etwa 25 Metern brachten die Täter eine Buchstabenkombination auf. Auch in der Ortslage Geleitshäuser wurden derartige Schmierereien an einer Bushaltestelle, einem Stromverteilerkasten und an Verkehrszeichen festgestellt. Die Kosten zur Beseitigung der Schmierereien sind noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (fp)