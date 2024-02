Unfall bei Claußnitz: Senior holt 18-Jährigen vom Rad

Ein Autofahrer übersieht einen Radfahrer. Es kommt zu einem Zusammenstoß.

Nur geringer Schaden an einem Auto und an einem Fahrrad, aber ein verletzter Mann – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag im Claußnitzer Ortsteil Diethensdorf ereignet hat. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte, war ein 74 Jahre alte Senior gegen 10.15 Uhr mit seinem Auto auf der Diethensdorfer Straße in Richtung...