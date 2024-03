Autofahrer fährt in Werdau Radfahrer an

Der 48-jährige Radler hatte das Vorfahrtsrecht inne, als es zum Zusammenstoß kam.

Werdau.

Ein Fahrradfahrer hat bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Werdau Verletzungen erlitten. Das berichtete die Polizei. Passiert ist der Unfall kurz nach 18 Uhr. Ein 38-jähriger Mann war mit seinem Mazda auf der Mühlenstraße unterwegs. Er kam aus Richtung Grünanger. Der Mann wollte mit seinem Pkw weiter geradeaus auf die Crimmitschauer Straße fahren. Dabei stieß er jedoch mit dem 48-jährigen Radfahrer zusammen. Der Radler hatte das Vorfahrtsrecht inne. So schilderten die Beamten den Hergang des Unfalls. Bei dem Zusammenstoß hat der 48-Jährige leichte Verletzungen davongetragen, die ambulant behandelt wurden. Die Schäden an dem Auto und dem Fahrrad belaufen sich auf insgesamt etwa 2100 Euro. (lk)