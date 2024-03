Unfall in Penig: Fahrer schon morgens alkoholisiert unterwegss

In Penig hat ein junger Fahrer einen in einer Einfahrt haltenden Pkw gestreift. Verletzt wurde niemand, zum Arzt ging es für den 24-Jährigen dennoch – zur Blutentnahme.

Penig.

Morgens schon mit Alkohol im Blut unterwegs war ein Fahrer am Donnerstag in Penig. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, bog der 24-Jährige mit seinem VW gegen 7.50 Uhr von der Chemnitzer Straße nach links in eine Grundstückseinfahrt ab. Dabei streifte er einen in der Einfahrt verkehrsbedingt haltenden Pkw Renault (Fahrerin: 40). Es entstand Sachschaden an den Fahrzeugen in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand. Einem Arzt stellte sich der VW-Fahrer dennoch vor – zur Blutentnahme. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Für den deutschen Staatsangehörigen folgten die Sicherstellung seines Führerscheines sowie eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (fp)