Unfall in Rochlitz: Senior bei Motorradsturz schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Samstag in Rochlitz bei einem Verkehrsunfall so schwer verletzt worden, dass ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur Behandlung bringen musste. Der 76 Jahre alte Mann war am späten Nachmittag mit einer Yamaha auf der Bundesstraße 7 in Richtung Rochlitz unterwegs. Gegen 17.15 Uhr verlor er ungefähr 350 Meter vor dem...