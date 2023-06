Unfall unter Alkohol bei Geringswalde: Im Auto saß auch ein Kind

Für die Insassen eines Pkw ist am Samstag gegen 13 Uhr im Ortsteil Dittmannsdorf ein Unfall glimpflich ausgegangen. Der Fahrer und ein zwölfjähriger Junge wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 32-Jährige war mit einem Peugeot auf der Dorfstraße (B 175) in Richtung Aitzendorf unterwegs und kam etwa 100 Meter vor dem Ortseingang...