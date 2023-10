Unfallschwerpunkte in Mittelsachsen: Wo sollten Autofahrer besonders vorsichtig unterwegs sein?

Im Vergleich zu 2021 ist die Anzahl der Unfälle im Jahr 2022 in Mittelsachsen deutlich gestiegen: von 6475 auf 6707. Besonders häufig kracht es an Unfallschwerpunkten. Doch wo sind die im Landkreis?

Sie sind berühmt-berüchtigt, oft unterschätzt und in manchen Fällen tödlich: sogenannte Unfallhäufungsstellen. In Mittelsachsen gibt es einige davon, immer wieder kommt es an den gleichen Ecken zu Unfällen. Sei es durch nicht angepasste Geschwindigkeit, sei es durch Selbstüberschätzung der Fahrer oder durch schlechte Sicht wegen der...