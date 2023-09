Unternehmen machen Schule: Wie Rochlitzer Grundschüler von Spendengeldern profitieren

In Schulen mangelt es an vielem: an Platz, an Lehrern, an Geld. In Rochlitz gibt es bei letzterem nun Entspannung. Ein Unternehmer hat mehrere Tausend Euro gespendet. Doch warum und wofür?

