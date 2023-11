Vater, Stockcar-Fahrer, Blutkrebspatient - Ganz Geringswalde sucht Stammzellenspender für 33-Jährigen

Die Welle der Hilfsbereitschaft für einen erkrankten Stockcar-Fahrer erfasst inzwischen weite Teile der Region. Nicht nur Fußballer lassen sich testen.

Geringswalde. Sie sind angespannt. Und trotzdem zuversichtlich. Sara und Finnley Guhrig aus Geringswalde vertreten Familienvater Markus Guhrig. Der 33-Jährige ist an Blutkrebs erkrankt. Seither kann er in seiner Freizeit keine Stockcar-Rennen für die Döbelner "Pisten-Raudis" fahren. Auch der Stockcar-Wettkampf Ende Oktober fiel für ihn aus. Markus Guhrig hat derzeit ganz andere Sorgen.

Der Geringswalder wird dieser Tage in einer Leipziger Klinik für eine Übertragung von Stammzellen vorbereitet. Ob die dann exakt zu ihm passen, ist noch offen. Und um so viele geeignete Stammzellenspender wie möglich in der Deutschen Knochenmark-Spenderdatei (DKMS) zusammenzutragen, initiieren die Fußballer des SV 94 Geringswalde eine Typisierungsaktion. Die läuft ähnlich ab wie die in Hartha, als sich zum Stockcar rund 260 Personen hatten testen lassen.

Gefühle fahren Achterbahn

Mutter Sara, Altenpflegerin im Pflegeheim Schweikershain, schaut immer mal sorgenvoll zu ihrem Sohn. "Er macht viel mit sich selbst aus, spricht wenig über die Krankheit seines Papas." Denn Sorgen begleiten die Familie bereits seit Dezember vergangenen Jahres. "Bei Markus wurde ein sogenannter Keimzelltumor mit einer Größe von etwa 17 Zentimetern zwischen Lunge und Herz entdeckt. Da herrschte bei uns das erste Mal Alarm." Der 33-Jährige habe hoch dosierte Chemotherapien durchleiden müssen und bereits da seine eigene Stammzellenspende benötigt. "Dann kam der Moment der Erlösung. Trotz schwieriger Lage konnten die Ärzte den Tumor entfernen. Es war Frühsommer, und wir haben gejubelt und gefeiert, das war eine ganz wunderbare Zeit." Die Euphorie hielt an bis etwa Spätsommer. "Bis Markus an den Beinen kleinere Einblutungen bemerkte. Und wieder gingen alle Alarmglocken an." Ihr Ehemann sei sofort in die Notaufnahme eingeliefert worden. Sein Blutbild habe sehr schlecht ausgesehen, und es sei eine neuerliche Chemotherapie angesetzt worden, um aggressive Zellen abzutöten. Zudem müsse er ständig eine Maske tragen, um sich nicht zu infizieren. "Aber Markus ist ein Steher, und erstaunlich, was der Körper alles wegsteckt."