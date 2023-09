Vier Einsätze, ein Tag: Feuerwehren von Geringswalde im Dauereinsatz

Diesen Tag werden die Einsatzkräfte so rasch nicht vergessen: Ein schwerer Verkehrsunfall, ein Brand und zwei weitere Einsätze. Zwei Menschen mussten sogar ins Krankenhaus.

Der 22. September wird in die Geschichte der Feuerwehr Geringswalde eingehen. Viermal mussten die Einsatzkräfte ausrücken. Auch zu einem Verkehrsunfall an der Bundesstraße 175. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt. Laut Polizei war ein 37-Jähriger mit seinem Auto von Hartha nach Geringswalde unterwegs, als sein Wagen gegen 20 Uhr in einer...