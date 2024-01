Vorfahrtsfehler: Autos in Hartha zusammengestoßen

Der Unfall ist auf der Kreuzung der Pestalozzistraße/Franz-Mehring-Straße passiert.

Auf einer Kreuzung in Hartha sind am Montag zwei Autos zusammengestoßen. Die Polizei hat über den Verkehrsunfall berichtet. Geschehen ist der Unfall kurz vor 11 Uhr. Ein 86-jähriger Mann war zu dieser Zeit mit seinem Pkw Audi auf der Franz-Mehring-Straße unterwegs. Er bog dann mit seinem Wagen auf die Kreuzung der Pestalozzistraße und der Franz-Mehring-Straße ein. Bei diesem Manöver kollidierte der Audi jedoch mit einem auf der Pestalozzistraße fahrenden Volkswagen. Der Volkswagen war stadteinwärts unterwegs. Am Steuer dieses Fahrzeugs saß ein 69-jähriger Mann. Er hatte in dieser Situation das Vorfahrtsrecht inne. So schilderten die Beamten den Hergang des Unfalls. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen: etwa 12.000 Euro. (lk)