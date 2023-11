Vortrag in Penig: Warum ein kleiner DDR-Lkw Robur LO im Kongo unverzichtbar ist und treue Dienste leistet

Ein Paar aus Sorgau hilft, im Kongo Kinder mit Schulmaterialien auszustatten. Welche Rolle ein kleiner DDR-Lastwagen spielt, erzählt es in Penig.

Auf seine alten Tage hat der kleine grüne LO viel erlebt. 1975 im Robur-Werk in Zittau vom Band gelaufen, zog das Vehikel einst vom Vogtland ins Erzgebirge, diente hier als Heuwagen und fahrende Schutzhütte, schaffte es gar in die Alpen. Mittlerweile hat sein größtes Abenteuer begonnen: die Reise nach Afrika in den Kongo. Dort soll der kleine...