Waldschlößchen auf Rochlitzer Berg öffnet seine Türen

Das Interesse war groß zum Tag des offenen Denkmals. Eine Vielzahl an Neugierigen machten einen Abstecher auf den Rochlitzer Berg und staunten, was die Bauherren mit dem historischen Komplex so alles vorhaben.

Das war lange nicht möglich. Denn das Waldschlößchen auf dem Rochlitzer Berg stand fast 20 Jahre leer. Doch nun stehen die Tore offen und Spaziergänger, die sonst neugierig über den Zaun schauten, werden von Sebastian Keucher durch die Baustelle geführt. Es ist Samstag. Anlässlich des Tages des offenen Denkmals gewähren Eigentümer...