Warum die Drehleiter zum Baumarkt gerufen wird

Der Feuerwehreinsatz in Rochlitz am Montagabend hat für Aufsehen in der Stadt gesorgt. Dabei mussten die Einsatzkräfte erst nach der Ursache für den Alarm suchen.

Wenn die Drehleiter der Geithainer Feuerwehr gerufen wird und so wie am Montagabend durch Rochlitzer Straßen düst, dann lässt das einen größeren Brand oder spektakuläre Rettung vermuten. Im jüngsten Fall wurde ein Feuer im Leitermann-Baumarkt im Mulde-Center an der Poststraße vermutet. Zumindest hatte eine Brandmeldeanlage den Alarm...