Was runter kommt, muss wieder hoch: Glocken kommen nach Penig zurück

Über Wochen war es in Penig still, war kein Glockengeläut zu hören. Doch nun kehren die Glocken am 14. November nach ihrer Restaurierung zurück.

Wochenlang hat die Kirchgemeinde Penig auf die Glocken der Stadtkirche verzichten müssen, blieb es bei Gottesdiensten und an Feiertagen still. Grund dafür: Die Instrumente - datiert aus den Jahren 1387 und 1764 - wurden in Innsbruck restauriert, nachdem sie in einer spektakulären Aktion Mitte September vom Kirchturm gehoben worden waren. Nun...