Was sich Seelitz 2024 leisten möchte – und was vorerst nicht im Plan steht

Freilichtbühne, Kinder, Feuerwehr: In einige Bereiche soll Geld im 1700-Seelen-Ort fließen. Die Ideen sind jetzt genannt worden. Aber nicht alle Wünsche werden zeitnah erfüllt.

Viele Ideen gibt es, für welche Vorhaben in Seelitz Geld ausgegeben werden könnte – doch nicht alles ist leistbar. So fasst es Bürgermeister Thomas Oertel (parteilos) zusammen. Zur Gemeinderatssitzung haben die Räte jetzt darüber gesprochen, was in den Haushaltsplan für 2024 aufgenommen werden soll. Der Entwurf soll zur Sitzung am 16....