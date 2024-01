Wechselburg entscheidet mit: Soll Christus-Bild wieder an den Altar der Kirche?

In der St.-Otto-Kirche berichten Fachleute an einem Abend in der nächste Woche über das spannende Sanierungsprojekt. Auch die Meinung der Bürger ist gefragt.

Wie steht es um die Kur für die Wechselburger St.-Otto-Kirche und was soll mit dem Altar passieren? Diesen Fragen widmet sich in Kürze eine öffentliche Veranstaltung. Am 24. Januar um 18.30 Uhr sind alle Interessierten in die Kirche eingeladen, teilt Toni Knorr vom Kirchenvorstand der Evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Rochlitz-Wechselburg...