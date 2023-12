Nach fast 200 Jahren: Geheimnis in Wechselburger Kirche gelüftet

Was verbarg sich seit 1837 hinter dem zentralen Gemälde am Altar der Radwegekirche? Restauratoren wollten es wissen und haben dahintergeschaut. Kommt nun eine Christus-Figur an ihren einstigen Ort?

Die Vorbereitungen haben einen halben Tag gedauert, das Geheimnis zu lüften nur eine Viertelstunde. In der Wechselburger St.-Otto-Kirche haben Restauratoren zu Tage gefördert, was fast zwei Jahrhunderte lang verborgen blieb. „Das ist schon ein besonderer Moment, das macht man wahrscheinlich nur einmal im Leben", sagt Peter Ehrhardt,...