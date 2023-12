Weihnachtskonzert in Rochlitz: Mathesius-Schüler sorgen für Gänsehautmomente

Sie sind eine liebgewordene Tradition und gehören zum Schulleben dazu: Die Weihnachtskonzerte des Mathesius-Gymnasiums aus Rochlitz. Nun war es wieder soweit.

Die Weihnachtskonzerte des Rochlitzer Mathesius-Gymnasiums sind beliebt. Das sieht man an der Aula, die an zwei Aufführungstagen mit je 180 Gästen bis auf den letzten Platz belegt war. Das sieht man aber auch am Applaus des begeisterten Publikums und am rhythmischen Mitklatschen bei einigen Stücken, die alle herrlich anzuhören waren. „Der...