Weihnachtsmarkt in Penig: Viele Gründe, warum sich ein Besuch am ersten Adventswochenende lohnt

Klar, Musik gibt es, der Weihnachtsmann hat sich angekündigt, es wird gebastelt und gesungen. Doch der Weihnachtsmarkt in Penig hat noch viel mehr zu bieten. Was erwartet die Besucher?

In wenigen Tagen ist es soweit, dann verschwindet die November-Tristess aus der Innenstadt und verwandelt sich diese in ein Lichtermeer: In Penig lockt der Weihnachtsmarkt vom 1. bis 3. Dezember wieder zahlreiche Besucher. Das Programm ist vielfältig, reicht vom Basteln über Schauvorführungen bis hin zum Seifenblasenartisten. Eröffnet wird der...